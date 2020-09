Molassana, ancora un pedone investito sulle “strisce della morte”. D’Avolio: “Il Comune che fa?”

Genova. E’ successo ancora: un pedone è stato investito sulle strisce pedonali di via Molassana, all’altezza di via Gherzi, quelle salite all’onore delle cronache più volte in questi anni a causa dell’altissimo numero di incidenti che si sono verificati, mortali compresi. E che da quelle parti hanno la triste nomea di “strisce della morte“.

Nel pomeriggio, infatti, uno scooter “non ha visto” un pedone che attraversava la strada, e lo ha urtato violentemente. Immediato il soccorso dei medici del 118, che hanno trasportato i due feriti al pronto soccorso, dove per fortuna non sono state accertate ferite o traumi gravi.

... » Leggi tutto