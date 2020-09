Motociclista savonese di 22 anni in rianimazione per un’auto pirata: “Aiutateci a trovare il colpevole”

Savona. “Chiedo al conducente dell’auto che ha mandato mio figlio di 22 anni in rianimazione per tre giorni di mettersi una mano sulla coscienza. E a chiunque abbia visto qualcosa di contattarmi”. E’ questo l’appello che arriva da Katja, la mamma del giovane Daniele che il 13 settembre è rimasto vittima di un grave incidente stradale nell’entroterra di Deiva Marina, nello spezzino.

Daniele era appena rientrato da una breve vacanza di tre giorni in Toscana e stava viaggiando in sella alla propria moto. Giunto al Passo del Bracco, intorno alle 15.30 il giovane è stato urtato da un’auto che si è poi allontanata senza prestare soccorso. Una donna che passava nello stesso punto lo ha visto ed ha subito allertato i sanitari ed i vigili del fuoco, che lo hanno trasferito in elicottero al San Martino di Genova.

