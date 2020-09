Risse, buio e mascherine, un negoziante del centro storico abbassa le saracinesche: “Così è un embargo”

Genova. Qualche giorno fa Andrea Piccardo ha abbassato la saracinesca all’ora di pranzo e l’ha tenuta chiusa per tutto il pomeriggio. “Chiediamo scusa per il viaggio a vuoto che avranno fatto alcuni clienti, ma così non si può andare avanti, da quando abbiamo ripreso l’attività di vendita regolarmente, il pomeriggio non viene nessuno per via della situazione in strada. Ieri abbiamo assistito all’ennesima rissa e a nulla sono valse le nostre richieste di aiuto alle autorità preposte”.

Un piccolo “sciopero”, da parte di uno dei tanti commercianti e abitanti della zona, uno dei tanti che 20 anni fa hanno deciso di investire su questo difficile territorio nella speranza che la fiducia sarebbe bastata a riqualificarlo, a renderlo pienamente vivibile. Così non è stato, almeno fino a oggi. “Sfatiamo il mito che bastano i turisti e i negozi aperti per fermare il degrado”, riflette. Alle sue spalle arredi di marmo e barattoli di miele. Il negozio, Mielaus, è infatti anche un laboratorio. Il miele dei caruggi, a tutti gli effetti. Ma come le api in campagna, così anche le realtà positive nel centro storico rischiano di essere una specie in via d’estinzione.

