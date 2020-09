Sciopero degli studenti, in centinaia in corteo: “Scuola virtuale, pericolo reale”

Genova. Sono quasi mille gli studenti che questa mattina sono scesi in piazza insieme ad insegnanti e genitori per protestare contro la situazione emergenziale che sta vivendo tutto il comparto scolastico in una contingenza, quella dell’emergenza sanitaria, che sta mettendo a dura prova tutto il mondo scolastico.

A guidare la manifestazione il collettivo “Come Studio Genova”, ma in corteo ci sono diverse sigle tra precari della scuola, genitori, docenti e “personale in formazione”. Partiti da Caricamento, i manifestanti attraverseranno via Balbi, dove si trova la sede dell’Università per poi muovere verso il centro.

