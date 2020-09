Tromba d’aria a Sturla: alberi sradicati, cancellate divelte e grondaie crollate

Genova. Una tromba d’aria si è abbattuta questa notte su Sturla, nel levante cittadino, seminando letteralmente il panico per la sua forza distruttrice in tutto il quartiere e in quelli limitrofi di San Marino e Quato

Alcuni alberi, infatti, sono stati sradicati dal vento, cadendo rovinosamente a terra, come in viale Bernabò Brea, e addirittura una cancellata è stata divelta dal vento in zona via Tanini. Non si contano le grondaie strappate e le tende e i de hors sconquassati dalla furia degli elementi.

