Vele izzate e vento i poppa, attesa per la Coppa Dallorso

Chiavari. Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020 si tiene il secondo appuntamento velico del Campionato Vela d’Autunno 2020, firmato Yacht Club Chiavari: la 52° edizione della Coppa Dallorso, regata che si corre sul percorso Chiavari/PortoVenere/Chiavari, e che viene considerata dai velisti e dagli esperti del settore una regata costiera tra le più belle della Liguria, sia per i panorami che si possono ammirare durante il percorso, sia per le difficoltà tattiche che il percorso stesso offre.

Per questo si tratta di un evento sportivo molto amato, che mette alla prova le capacità tecniche e la strategia di gara utilizzata dai velisti.

Inoltre l’evento offre ad armatori ed equipaggi, oltre alla competizione sportiva, la possibilità di fruire delle bellezze del Golfo i Poeti, del Golfo Tigullio, della città di Chiavari e in particolare del suo Porto Turistico, che offre ospitalità alle imbarcazioni dei regatanti.

... » Leggi tutto