Ancora esche per topi spaccate in centro città: rimosse da Amiu

Genova. Non si ferma l’ondata di vandalismo sulle esche per topi che sta interessando il centro città in queste settimane. C’è qualcuno che volontariamente sta spaccando le esche facendo fuoriuscire il veleno sulla strada o nei giardini. La scorsa settimana a San Fruttuoso un uomo era stato colto sul fatto e denunciato a piede libero, ma altre segnalazioni erano arrivate nella zona del centro città.

Anche questa mattina in via V Dicembre a pochi metri da via XX Settembre e dal tribunale stessa scena: esche spaccate e veleno disperso.

