Cairo, interrogazione della minoranza su via XXV Aprile: “Degrado e pericolo, nessuna data certa”

Cairo Montenotte. “Ieri sera in consiglio comunale, come minoranza, abbiamo presentato un’interrogazione al sindaco sullo stato di degrado e pericolosità del tratto iniziale di Via XXV Aprile, dal ponte Stiaccini all’ex palazzetto dello sport.

Dalle immagini allegate si vede bene come è conservato uno dei principali punti d’accesso alla nostra città”. Così il consigliere comunale Silvano Nervi.

“Abbiamo chiesto di porre rimedio alla situazione di pericolo per i pedoni che devono passare sulla corsia veicolare, oppure camminare sulla porzione di fabbricato rialzato che ha la superficie degradata, piena di scalini e buche e intasata da rottami di cemento, mattoni e tegole. Abbiamo chiesto di indicare i tempi d’intervento per la realizzazione della messa in sicurezza ed infine abbiamo fatto rilevare che, nel frattempo, si può comunque intervenire per eliminare il degrado, sia delle aree private che di quelle pubbliche”.

