Centro storico, nasce il ‘comitato delle uova’: “Vogliamo la vita non la movida ignorante”

Genova. “Una settimana con quei due bar chiusi e dopo due anni i residenti di Canneto il lungo tornano a dormire”. Cominciano così i volantini affissi sui portoni di via Canneto il lungo, firmati da un fantomatico “comitato delle uova”. Un plauso all’ordinanza del sindaco Bucci che lo scorso fine settimana ha chiuso gli Asinelli e il Gio.Si di via Canneto il Lungo e i Due Colpi di via dei Giustiniani, il primo per 20 giorni, gli altri per un mese con la pena accessoria di un ulteriore periodo di chiusura anticipata.

“Noi vogliamo la vita, non la movida ignorante” si chiudono i volantini che invitano a chiamare il 112 in caso di movida molesta. Ma se è comprensibile la fatica dei residenti a convivere con il fracasso dei giovanissimi fino alle ore piccole, un comitato che decide di darsi come nome “comitato delle uova” alludendo a gesti esasperati quando no pericolosi lascia quantomeno perplessi.

