Coppa Italia: il Bogliasco impegna il Verona nel primo incontro stagionale

Bogliasco. Buon rientro in acqua per le ragazze del Bogliasco dopo otto mesi di lontananza forzata dalla vasca. Nell’impegno inaugurale del primo turno di Coppa Italia, in corso di svolgimento tra oggi e domani a Padova, le biancazzurre cedono come da pronostico al cospetto del rinforzatissimo Css Verona.

Il 10-4 finale, tuttavia, non rispecchia affatto l’andamento di una sfida rimasta in equilibrio per tre tempi e che soltanto negli ultimi minuti ha visto le esperte venete prendere il largo sulla giovanissima compagine ligure. Merito di Millo e compagne che dimostrando quanto promesso alla vigilia non concedendo sconti ad un avversario certamente superiore per tasso tecnico.

