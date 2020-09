Costa Diadema, test su tutto l’equipaggio: marittimo asintomatico sbarcato a Genova

Genova. Un marittimo di nazionalità indiana è stato trovato positivo al Covid a bordo della nave da crociera Costa Diadema. Ne dà notizia la stessa compagnia che spiega come il caso sia stato individuato grazie allo screening compiuto sulla base del Costa Safety Protocol, che la tessa compagnia ha adottato “applicando rigorosamente le linee guida di tutela sanitaria del governo”.

“Vengono eseguiti screening completi sui nostri membri dell’equipaggio in modo da assicurare la tutela della loro salute, quella dei nostri passeggeri e dei residenti delle destinazioni che visitiamo” spiega una nota della compagnia in cui viene precisato che il caso è stato individuato in seguito a un test su tutto l’equipaggio eseguito prima della ripartenza da Genova.

