En plein biancoceleste in Coppa Italia: Ortigia battuta 10 a 7

Savona. L’ultima giornata del girone di qualificazione disputato a Savona è stata giocata a mente sgombra dalle quattro squadre che, senza obblighi di risultati, l’hanno interpretata come un test per il campionato che inizierà sabato.

La Pro Recco centra la terza vittoria in altrettante partite nel girone E di Coppa Italia e stacca il biglietto per la final four in programma il 29 e 30 gennaio: i biancocelesti sconfiggono l’Ortigia per 7-10.

