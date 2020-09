Il mercato a Carcare, la SwimRun a Finale e la buona tavola a Vado: “tesoretto” di eventi nella domenica in provincia

Il 27 settembre si celebra la Giornata Mondiale del Turismo, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1979 per valorizzare un settore che contribuisce in maniera vitale allo sviluppo internazionale. Più di altri noi savonesi dovremmo sapere quant’è importante dare impulso al turismo! Una delle maniere migliori per farlo è prendere parte attiva ai tantissimi eventi sparsi su tutta la provincia e che, soprattutto in questa prima domenica di autunno, sono così abbondanti da essere un consistente “tesoretto” di cui godere alla massima potenza.

Il Mercato Riviera delle Palme torna a fare tappa in Val Bormida: Carcare ospita infatti di nuovo i banchi per una fantastica giornata di shopping all’aperto. La caratteristica del mercato sta nella sua straordinaria capacità di rinnovarsi, senza essere mai uguale a se stesso: per questo troveremo sempre nuovi banchi di eccellenze e prodotti tipici. Naturalmente ad affiancare queste novità ci sono i banchi classici che hanno fatto diventare negli anni il mercato una certezza per goderci al meglio l’autunno.

