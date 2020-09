Genova. “Parlerò coi ragazzi perché non abbiamo tenuto le redini della partita, non li abbiamo fatti girare a vuoto quando eravamo in vantaggio. Non siamo stati squadra, è stato incredibile passare dal 2-0 al risultato finale”.

Claudio Ranieri esprime in modo secco ma elegante cosa non è andato in questo Sampdoria-Benevento. La sconfitta per 2-3 in casa è un brutto colpo.

... » Leggi tutto