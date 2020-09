Regionali, i partiti nei quartieri di Savona e ipotesi per il nuovo consiglio comunale

Proseguendo nel dettaglio dell’analisi relativa ai risultati elettorali della Liguria e in previsione delle elezioni comunali di Savona previste per la primavera 2021 offriamo agli interessati la suddivisione dei voti per singola lista politica nei quartieri della Città. I dati non sono stati raggruppati per coalizioni perché in questo momento sarebbe azzardato ipotizzare soluzioni in quel senso. Per chi intende valutare il voto proiettandolo al riguardo del futuro rimane l’avvertenza relativa alle Liste fiancheggiatrici dei candidati Presidenti i cui voti naturalmente non saranno riprodotti nell’occasione delle comunali assumendo le destinazioni suggerite dalla diversità delle forze in campo che saranno presenti in quell’occasione. Del resto appare poco realistico un raffronto con l’analogo quadro relativo alle elezioni del 2015 (e conseguente proiezione sul 2016) essendo mutato profondamente l’assetto del sistema politico in tempi di turbo-velocizzazione nella volatilità elettorale.

Di conseguenza questi dati possono essere considerati come di puro valore statistico nell’attualità.

