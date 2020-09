Sampdoria, brutta sconfitta col Benevento: la squadra di Inzaghi vince 2-3 con un gol all’88’

Genova. Il Benevento passa al Ferraris 2-3 in rimonta, complice una Sampdoria a due facce: un buon primo tempo con due reti segnate e qualche nota positiva a partire dalla buona prestazione del neoacquisto Candreva, ma una ripresa davvero da dimenticare, con il Benevento che non solo trova il pareggio, ma sulle ali dell’entusiasmo conquista i tre punti.

Primo tempo.

Candreva subito dal primo minuto in una formazione che vede Quagliarella e Bonazzoli coppia d’attacco. Verre ed Ekdal centrali di centrocampo. In una cornice comunque più accogliente, con gli operatori sanitari e le ragazze delle squadre femminili che si sono fatti sentire in alcuni frangenti, la partita comincia bene per gli uomini di Ranieri, che lavorano bene sulle fasce con Candreva e Jankto. Quest’ultimo ci prova già al 6′ a servire Bonazzoli con un insidioso cross basso, che Glik devìa in modo decisivo. Due minuti dopo però nulla può fare sull’errore in rinvio di Montipò: palla persa in favore di Bonazzoli che serve Quagliarella e rete del capitano. Per lui sono 16 le stagioni consecutive in cui è andato a segno.

