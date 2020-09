Serie B, Cosenza contro Virtus Entella: la cronaca in diretta

Cosenza. Lo scorso 20 giugno Cosenza e Virtus Entella si erano affrontate a porte chiuse. Vinsero per 2-1 i calabresi, dando il via, da quella partita, all’eccezionale rimonta in classifica grazie alla quale riuscirono a mantenere la categoria.

Oggi, a tre mesi di distanza, il San Vito-Marulla si presenta ancora privo di spettatori. Si gioca però per una nuova stagione, la Serie B 2020/2021, che ha preso il via ieri pomeriggio. Per entrambe le squadre è il primo impegno ufficiale dell’annata sportiva.

