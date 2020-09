Aurora vittoriosa sul Millesimo, Simone Adami: “Abbiamo fatto veramente una bella prestazione”

Millesimo. L’Aurora Calcio esce di scena dalla Coppa Liguria, ma lo fa nel migliore dei modi, vincendo per 3 a 1 sul campo del Millesimo. Si tratta del primo successo stagionale, che per i gialloneri vale il secondo posto finale nel girone 4.

Mister Simone Adami può dirsi soddisfatto: “Oggi abbiamo fatto veramente una bella prestazione. Venticinque minuti di alto livello, siamo andati 2 a 0, poi abbiamo preso un gol sull’unico errore che abbiamo fatto facendo uscire Morielli a centrocampo, poi nel secondo tempo siamo stati sempre padroni della partita chiudendola sul 3 a 1. Sicuramente una bella prestazione, ma come c’era stata a Carcare domenica scorsa e come c’era stata la domenica prima per ottanta minuti con l’Altarese“.

