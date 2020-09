Borgio 2021, partita la successione al sindaco Dacquino: lista civica per Antonio Luciano

Borgio Verezzi. Le regionali appena concluse, non solo per l’elezione di sindaci e attuali amministratori in carica, ha gettato già lo sguardo alle prossime elezioni amministrative del 2021 nei comuni savonesi, tra questi anche Borgio Verezzi.

L’attuale primo cittadino Renato Dacquino, forte di due mandati da sindaco, avrebbe già annunciato l’intenzione di non presentarsi per la prossima tornata elettorale, rinunciando così alla prospettiva di un “ter” amministrativo, anche se le voci e i rumors raccolti in paese non danno per scontata questa decisione.

