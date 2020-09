Coppa Liguria di Prima Categoria: la web cronaca di Altarese – Olimpia Carcarese

Altare. Buongiorno cari lettori di Ivg.it. oggi si conclude la fase a gironi della Coppa Liguria, con l’Olimpia Carcarese che ha l’ultima chance di classificarsi come testa di serie. Tutto, però, dipenderà dal risultato di Millesimo – Aurora, rispettivamente in classifica a 4 punti (come la Carcarese) e a 1 punto (come l’Altarese). Ai biancorossi, dunque, servirà un risultato positivo: un successo ricco di reti in caso di vittoria dei giallorossi, mentre se avesse la meglio l’Aurora basterebbe un pareggio. Non matematicamente esclusa, ma è come se lo fosse, l’Altarese che potrebbe avere ancora chance solo nel caso in cui ottenesse una vittoria rotonda e l’Aurora pareggiasse/vincesse sul Millesimo.

FORMAZIONI

