Da Imperia tre giorni di escursioni alla scoperta della Valle Maira

Imperia. Un fine settimana, dal 9 all’11 ottobre, alla scoperta della Valle Maira, magnifica e selvaggia.

«Tre giorni di escursioni. La Valle Maira, un territorio disseminato di antichi sentieri, di borgate nascoste al confine con la Francia in uno scenario montano incredibile, la lingua Occitana che ti ricorda i balli, l’organetto.

Ogni giorno un’emozione diversa, inizieremo a camminare sin dal venerdì mattina appena giunti in Valle e domenica rientreremo nel tardo pomeriggio per assaporare fino in fondo il nostro ultimo giorno da “montanhar”, dal giro delle borgate di Marmora, al Sentiero Frassati, al lago Tempesta e all’imbrunire i cervi al pascolo.

Itinerari splendidi, escursioni dedicate a chi ha un po’ di allenamento nelle gambe» – affermano gli organizzatori.

