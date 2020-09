Napoli. Galvanizzato dal convincente successo ai danni del Crotone nella partita inaugurale, il Genoa ha affrontato la prima trasferta del campionato, a Napoli. Al San Paolo i rossoblù hanno offerto una buona prestazione

La partita, inizialmente prevista per le ore 15, è stata posticipata alle 18 per permettere a tutti i genoani di svolgere i tamponi, dopo che è emersa la positività di Perin. Oltre al portiere, relegato in quarantena, è rimasto a casa Schöne, risultato debolmente positivo al test. Due assenze non da poco e l’handicap della stanchezza per il viaggio effettuato in giornata e non, come previsto, ieri.

... » Leggi tutto