Gioco Pronostici Calcio: Mataz domina la terza giornata e allunga in vetta

Terza tappa del gioco pronostici sul calcio dilettantistico savonese lanciato da IvgSport. In una giornata dai punteggi molto bassi, complici numerosi risultati inattesi ed anche un rinvio, che ha ridotto il numero di partite a 15, ad imporsi è ancora Mataz.

Mataz è il vincitore di tappa per la seconda volta consecutiva. Questa volta ha primeggiato con un eccellente 28, frutto di quattro risultati pieni (i pareggi di Vado e Veloce-Soccer e i successi di Finale e Legino) e quattro esiti esatti.

Seconda posizione di giornata per The King con due risultati pieni (il pari del Vado e la vittoria della Cairese) e sei segni esatti. Terza piazza per il debuttante Cash, che parte forte centrando in pieno i risultati di Vado, Cairese e Praese.

