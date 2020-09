Liguria protagonista dei Luoghi del Cuore Fai: per il savonese spicca il convento di San Giacomo

Liguria. Il decimo Censimento dei Luoghi del Cuore organizzato dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha superato la metà del suo cammino, che si concluderà a dicembre.

Sono ben tre i luoghi genovesi che al momento rientrano della top 100 su ambito nazionale, e di questi uno si trova nei primi dieci in assoluto: parliamo di Villa Durazzo Pallavicini di Pegli, che al momento ha ottenuto 7.915 voti, seguita da villa Pallavicini di Rivarolo al 39°posto con 3.335 voti e dall’Oratorio di San Rocco sull’Acquedotto Storico di Genova, oggi al 79° posto con 2.135 voti. Per la provincia savonese troviamo il convento di San Giacomo a Savona, in 49° posizione.

