Lo skate olimpico sbarca a Genova: per la prima volta i campionati italiani in Liguria

Genova. La prima volta non si scorda mai. E così sarà anche per la nutrita comunità skaters genovese e ligure, che sabato 3 e domenica 4 ottobre avrà la soddisfazione di vedere sotto casa gli assi italiani della tavola a rotelle: Pra’, infatti, ospiterà la tappa della disciplina ‘street’ del Campionato italiano di Skatebord 2020, contest valido anche per il circuito di qualifica olimpica per Tokyo 2021.

E sarà appunto la prima volta che il Cis arriva nella nostra città, e lo farà anche grazie al nuovo skatepark, costruito nei mesi scorsi grazie alla progettazione curata da Stefano Brancalion per la Genovaskatebord Asd, la società dilettantistica, riconosciuta e affiliata dalla Fisr (Federazione Italiana sport rotellistici): “Siamo una piccola realtà ma in forte crescita – ci spiega Mathias Meloni, presidente dell’associazione – che in questi anni si sta organizzando per promuovere questa cultura e curarne gli spazi assieme ai membri del direttivo Marco Vagli, Pietro Clavarino, Kevin Duman e Roberto Sacchetti. Questo evento per noi è una grande occasione di visibilità ma anche una scommessa per tutta la città, che sta vivendo una vera e propria rinascita per quanto riguarda le ‘rotelle’”.

