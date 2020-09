Meteo: una domenica autunnale con nuvole e calo delle temperature

Liguria. Cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, probabile temporale al largo in mare aperto, ma non si esclude una temporanea e locale instabilità a lambire la costa di ponente durante la mattinata. Da metà giornata torna stabile sul ponente costiero, aumentano le nubi sull’interno del levante con possibili piovaschi nelle zone interne, non si escludono locali sconfinamenti tra il pomeriggio e la sera.

Situazione: una goccia di aria fredda staziona sulle nostre zone, pause soleggiate alternate a residua instabilità, ma i fenomeni saranno deboli.

