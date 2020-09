Sparatoria a Voltri dopo una lite tra vicini: uomo colpito ad uno orecchio

Genova. Scene da Far West a Voltri, dove questa notte è scoppiata una violenta lite tra vicini di casa finita con un colpo di pistola che ha colpito un’orecchio di uomo, finito poi all’ospedale di Voltri.

L’episodio è avvenuto in via Novella verso l’una e mezza di notte: ancora non sono chiari i motivi alla base del diverbio tra gli abitanti delle due abitazioni, venuti alle mani probabilmente a causa di una questione di disturbo notturno.

