A Palazzo Ducale un seminario e una mostra dedicate alla creatività giovanile

Genova. L’attuale mostra Connessioni a Sala Dogana, che ripercorre alcune tappe del Progetto europeo CreArt, prorogata per l’occasione al 4 ottobre e il seminario La creatività e lo spazio: l’esperienza e il futuro di Sala Dogana del 29 settembre, sempre a Palazzo Ducale, fanno da cornice al nuovo protocollo d’intesa tra Comune di Genova, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Università di Genova e Accademia Ligustica di Belle Arti per la gestione di Sala Dogana a Palazzo Ducale.

Un’iniziativa che vuole approfondire e discutere il futuro dello spazio di Sala Dogana dedicato alla creatività giovanile e del suo rapporto con il territorio. La Giornata è divisa in tre sezioni, 2 workshop alla mattina e un seminario conclusivo al pomeriggio alla presenza dell’Assessore alle Politiche Culturali Barbara Grosso e che avrà come relatori per il Comune di Genova Cesare Torre; Serena Bertolucci (Palazzo Ducale Fondazione per la cultura); Guido Fiorato (Accademia Ligustica di Belle Arti); Luca Sabatini (Università degli Studi di Genova); Matteo Bagnasco (Fondazione Compagnia di San Paolo Torino). Nel corso del seminario saranno anche discussi gli esiti dei tavoli di lavoro della mattina.

