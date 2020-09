Amiu regala il cestino per differenziare i rifiuti organici alle famiglie di Sampierdarena

Genova. Parte, martedì 29 settembre, la nuova campagna di comunicazione per Sampierdarena, a cui si aggiungerà la prossima settimana il quartiere di San Teodoro, legata alla raccolta differenziata dell’umido e ai tanti servizi che Amiu offre ai genovesi.

7.500 famiglie riceveranno nuovo materiale informativo per realizzare correttamente tutta la raccolta differenziata, in particolare del rifiuto organico, attraverso dépliant in tre lingue: italiano, inglese e spagnolo. Sarà appesa anche una locandina nei portoni e ci sarà la possibilità di ritirare il bidoncino per separare in casa gli scarti di cucina e gli avanzi di cibo, presso diversi punti del quartiere. In più i grandi contenitori marroni, presenti nelle postazioni di multiraccolta, sono stati sostituiti da quelli più piccoli per la rimodulazione e una maggiore razionalizzazione del servizio di raccolta.

