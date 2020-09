“Arraffa la caparra e scappa”: 7 persone denunciate dai carabinieri per truffe online

Albenga-Pietra-Borghetto. Sono 7 le persone denunciate per truffa dai Carabinieri delle Stazioni di Albenga, Pietra Ligure e Borghetto Santo Spirito nelle ultime settimane. La maggior parte di questi episodi hanno riguardato case vacanze “fantasma”, date in affitto attraverso i noti siti online, ma non solo.

Un fenomeno sempre più frequente, che si intensifica con il periodo estivo e a maggior ragione quest’anno dove, a causa dell’emergenza Covid, le famiglie hanno scelto di affittare abitazioni piuttosto che prenotare negli alberghi. Le denunce hanno colpito un torinese di 38 anni, una coppia di Cerignola (FG), due uomini residenti a Napoli e altri due di Roma.

