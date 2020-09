Bordighera, in campo per Mimmo Cammareri: la pioggia non ferma la solidarietà

Bordighera. Nemmeno la pioggia ha fermato la solidarietà che ha visto scendere, letteralmente in campo, decine di giocatori suddivisi in otto squadre, per il 1° “Memorial Mimmo Cammareri”: il torneo di beneficenza organizzato dall’associazione Culturale BordiEventi per ricordare Domenico “Mimmo” Cammareri, ex operatore ecologico, allenatore di calcio e tifosissimo del Milan, stroncato da un infarto il 1 settembre scorso, a 64 anni.

... » Leggi tutto