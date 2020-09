Cairese batte Campomorone 2 a 1: il racconto della gara

Cairo Montenotte. Nell’ambito della seconda uscita stagionale in Coppa Italia la Cairese scende sul campo genovese di Begato 9 per affrontare il Campomorone Sant’Olcese, uno dei club che più si sono messi in mostra nel mercato estivo allestendo un organico che punta, senza tema di smentita, alle zone nobili della classifica.

Per il match contro i biancoblù genovesi, il mister della Cairese, Mario Benzi, si affida ancora una volta al modulo 4-3-1- 2 schierando questo undici: Moraglio, Colombo, Durante, Boveri, Doffo, Tamburello, Damonte, Piana, Poggi, Pastorino e Saviozzi. Da notare, oltre l’esordio stagionale dal primo minuto di Matteo Piana, l’inserimento nel ruolo di esterno basso di sinistra di Alessandro Durante in un accorgimento tattico che potrebbe venir utile nel match inaugurale del campionato contro la Sestrese allorché Fabio Moretti (al pari di Piana) dovrà scontare un turno di squalifica.

