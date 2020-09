Campo Ligure. Un pareggio in rimonta, 3 a 3 col Masone, non basta alla Campese per passare il turno nella Coppa Liguria di Prima Categoria.

Dopo aver segnato il gol decisivo nel successo sul Città di Cogoleto, Giovanni Criscuolo è andato a segno anche ieri, realizzando il calcio di rigore del 2-3.

