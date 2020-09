Carcare, corso riservato ai maestri di sci: appuntamento dal 28 al 30 Settembre

Carcare. Le lamine sono affilate, gli sci sono sciolinati ma 37 maestri di sci del Collegio della Liguria in questi giorni hanno penna e quaderno in mano e tanti appunti da scrivere: una buona preparazione allo sci prevede anche la formazione in aula.

Oggi, lunedì 28 settembre fino a mercoledì 30 settembre infatti il Collegio Maestri di Sci della Liguria, in accordo con il COLNAZ e la FISI, organizza a Carcare (Savona) il “Corso Allenatori di Sci” per il conseguimento della qualifica di allenatore I livello (STF I).

