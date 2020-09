Coronavirus, a Genova arriva un punto fisso per fare tamponi in centro storico

Genova. Un presidio fisso in centro storico dove sottoporsi al tampone in modo da tenere sotto controllo il cluster di coronavirus. È l’ipotesi alla quale stanno lavorando la Regione e l’Asl 3 genovese mentre continuano a salire i contagi a Genova: oggi 64 nuovi positivi arrivano dal territorio metropolitano e la maggior parte sono legati ancora una volta alla zona dei vicoli.

“Oggi abbiamo incontrato il direttore dell’Asl 3 Luigi Bottaro per ripetere quello che virtuosamente abbiamo fatto sulla Spezia – ha spiegato il presidente Giovanni Toti durante una diretta Facebook – cioè un punto presidio in centro storico per fare lo screening rapido della popolazione nei quadranti dove circola l’infezione e ricondurre quel cluster a essere sotto controllo”.

