Coronavirus, boom di contagi in Francia: a Ventimiglia mascherina obbligatoria h24

Ventimiglia. Dopo La Spezia e Genova anche il Comune di Ventimiglia istituisce l’obbligo di indossare la mascherina 24 ore su 24, non solo al chiuso ma anche all’aperto. Non perché il livello dei contagi sia preoccupante, ma perché si è preso atto che non è previsto il tampone per i frontalieri che si recano in Francia o nel Principato di Monaco, mentre per i francesi l’obbligo scatta solo dopo le 36 ore di permanenza in Italia.

E così, dopo l’impennata di casi in Francia, il sindaco Gaetano Scullino a margine di un incontro coi commercianti ha annunciato l’emissione di un’apposita ordinanza nelle prossime ore. “Abbiamo voluto coniugare la sicurezza con l’economia cittadina”, ha detto.

