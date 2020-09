Genova. Sono 109 i nuovi positivi al Covid in Liguria secondo il bollettino inviato come di consueto dalla Regione. Sale il numero dei positivi, mentre sostanzialmente non aumente il numero di tamponi, oggi 1.975, circa una settantina più di ieri. Aumentano gli ospedalizzati (10 in più rispetto a ieri) e si registra il decesso di un 80enne di Sarzana.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi

... » Leggi tutto