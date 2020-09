Coronavirus, la situazione precipita in casa Genoa: 14 positivi tra staff e giocatori

Genova. “Dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a 14 tesserati tra componenti team e staff”. È quanto ha comunicato questa sera il Genoa dopo che nei giorni scorsi erano emersi i casi di Mattia Perin e Lasse Schone.

“La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate. Il club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”, ha aggiunto il club in una nota.

