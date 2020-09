Edilizia in Liguria mai così male dal 2008, il 15% delle aziende è ancora in lockdown

Genova. Il dato più eclatante è quello della cassa edile genovese, l’ente paritetico gestito da sindacati e associazioni datoriali che eroga diversi trattamenti assistenziali e previdenziali: tra marzo e aprile, per effetto del lockdown, sono andati in fumo ben 6,4 milioni di euro. Nel primo mese il calo è stato del 51,32%, nel secondo 52,49% rispetto allo stesso periodo del 2019. Si può dire che durante la pandemia uno stipendio su due non è stato pagato ai lavoratori dell’edilizia.

Segni evidenti di una crisi senza precedenti che non si è ancora esaurita nonostante le imprese possano ripartire. “Durante il lockdown circa l’85% delle imprese delle costruzioni in Liguria ha messo il personale in cassa integrazione – spiega Andrea Tafaria, segretario regionale della Filca Cisl – e ancora oggi stimiamo che circa il 15% delle ditte sia ancora nella stessa situazione. Il problema principale è che non riescono ad adeguarsi alle normative anti-contagio, che sono molto onerose”.

