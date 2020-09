Eurobirdwatch 2020 nel Parco del Beigua, nel cuore delle rotte migratorie del Mediterraneo

Genova. Domenica 4 ottobre torna l’Eurobirdwatching, giornata di birdwatching aperta a tutti, che ogni anno si svolge in contemporanea in tutta Europa: dalle 10 del mattino fino alle 17 l’ornitologa del Parco sarà a disposizione di chi raggiungerà i punti di osservazione per dare suggerimenti e indicazioni per individuare i passaggi e riconoscere le specie di uccelli migratori che transitano nel cielo sopra alla località Curlo, uno degli hotspot di riferimento del nord Italia per il monitoraggio dell’avifauna. Il Centro Ornitologico di Case Vaccà, sopra Arenzano, sarà aperto alle visite e proporrà divertenti laboratori didattici e proiezioni sull’avifauna. Non dimenticate binocoli e taccuino! Tutte le attività sono gratuite e ad accesso libero, senza prenotazione.

Per gli appassionati di fotografia potrà anche essere l’occasione perfetta per fare qualche scatto e partecipare così al Contest Beigua dedicato alla migrazione dei rapaci, che terminerà il 15 ottobre.

