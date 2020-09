Francesco Nappi pronto a candidarsi sindaco di Loano: “La città deve tornare a essere la chicca della Riviera di Ponente”

Loano. E’ Francesco Nappi, titolare del ristorante “La Revancha” di via Boragine, il primo candidato sindaco di Loano. L’annuncio della sua “discesa in campo” per le amministrative in programma nel 2021 verrà fatto questa sera, nel corso della prima tappa di quella che lo stesso Nappi ha definito “il tour per la presentazione del Movimento Italia Unita”, di cui è anche presidente.

Il Movimento è nato durante il lockdown ma ha visto la luce ufficialmente il 24 aprile. E’ il frutto dell’unione di diverse pagine Facebook portatrici di messaggi e idee simili. E’ un movimento “nato dal popolo per il popolo che ha, come proprio elemento fondante, l’uscita dell’Italia dall’Europa”. Oltre a Nappi, fanno parte dei suoi “quadri” Sirio Gandolfi, che ne è vice presidente, ed Edoardo Luparia, che ne è coordinatore nazionale.

... » Leggi tutto