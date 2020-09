Il mare visto da una prospettiva unica: Costa Crociere lancia una nuova campagna

Liguria. Costa Crociere è tornata a navigare nel Mediterraneo con itinerari alla scoperta dell’Italia per una vacanza in piena sicurezza, grazie alla definizione di stringenti protocolli sanitari che garantiscono i più elevati standard di sicurezza per ospiti, equipaggi e per le comunità di destinazione. E da ieri è tornata anche in comunicazione con una campagna legata a una nuova promozione che vede come protagonista il mare.

Il concept della campagna, lanciata con un film già on air da ieri in Italia e Spagna e presto anche nei principali mercati europei dove opera la compagnia, parte infatti proprio dal fascino che il mare esercita su ognuno di noi, a qualsiasi età, e che ci spinge a cercare una visuale speciale da cui ammirarlo.

