Lanterna Corse al Sanremo Rally Leggenda con Alberto Verardo e Cristina Rinaldis

Genova. Il weekend del Rallye Sanremo si avvicina e la Lanterna Corse Rally Team è pronta a schierare un equipaggio nel Sanremo Rally Leggenda, gara valida per il Challenge Rally di zona, che si disputerà sullo stesso percorso di quella valida per il Campionato Italiano ma con un chilometraggio ridotto.

Alberto Verardo e Cristina Rinaldis, dopo la bella vittoria di classe e di gruppo al Rally della Lanterna, daranno la caccia ad altri punti preziosi per il Trofeo Renault Corri con Clio e per la classifica di zona, oltre che per il Campionato Rally Liguria.

