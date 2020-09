Meteo: inizio di settimana più stabile, da mercoledì tornano le nubi

Liguria. Si allontana verso est la depressione consentendo una ripresa barica ad iniziare dai settori occidentali. Inizio di settimana più stabile sulla nostra regione. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: lunedì 28 settembre 2020

Cielo e Fenomeni: Qualche nube a ridosso del levante e relative zone interne al mattino, in rapido allontanamento. Sul resto della regione per lo più sereno o poco nuvoloso. Proseguo di giornata soleggiata, con al più qualche velatura in transito e locali cumuli sui rilievi.

Venti: Settentrionali al mattino. Ruotano dai quadranti meridionali in giornata, facendosi localmente moderati.

Mari: Tra poco mosso e mosso.

Temperature: Senza variazioni significative.

Costa: min 9/16°C, max 17/24°C

Interno: min -1/9°C, max 11/20°C.

