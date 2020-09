“Ragazzi, la mascherina”, protezione civile davanti alle scuole: si parte con 11 istituti

Genova. Il loro compito non è quello di disperdere assembramenti bensì quello di invitare ragazzi ed eventualmente genitori a indossare correttamente la mascherina. Sarà il lavoro degli addetti della protezione civile, alcuni dipendenti e alcuni volontari, che a partire da oggi svolgeranno opera di “moral suasion”, sostanzialmente una sensibilizzazione, davanti alle scuole.

Il Comune ha deciso di partire con una lista di 11 istituti: oltre al Cassini e al Klee in via Galata, e il D’Oria alla Foce, il Bergese a Sestri Ponente, il Firpo-Buonarroti di via Canevari, l’Einaudi di piazza Sopranis e poi le scuole primarie e secondarie dell’ic Sestri Est di via Ursone, l’ic Quinto di via Gianelli, l’ic Castelletto di corso Firenze, l’ic Centro Storico in piazza Santa Maria via Lata e l’ic Garaventa-don Gallo in piazza delle Erbe.

