Rapallo. Finisce 1 a 1 l’incontro valevole per la terza giornata della Coppa Italia di Eccellenza fra Rivasamba e Rapallo Rivarolese.

In vantaggio con Zunino, i ragazzi di mister Rossetti non riescono a mantenere il risultato e vengono raggiunti dai padroni di casa allo scadere. Un risultato che lascia aperte le chance per il passaggio del turno.

