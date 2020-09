Sampdoria: aspettando Silva o Bentaleb, si parla di Radonjić e Cyprien

Genova. Che batosta… non ci sono altre parole, per fare il punto sulla situazione in casa Sampdoria… Una sconfitta che fa male e che – ad essere pessimisti – può ripercuotersi sul risultato finale del campionato, in un’ottica di classifica, decisa dagli scontri diretti.

Fiorentina, Lazio, Atalanta, Genoa, Cagliari (di cui tre in trasferta) sono le avversarie delle prossime cinque partite, col rischio di fare peggio dello scorso anno, con mister Di Francesco (tre punti nelle prime sette)…

