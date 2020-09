Ventimiglia. Sandu Koblos, 46 anni, impiegato come lavapiatti presso il ristorante “Pallanca” di Trucco è stato dato per scomparso da un suo collega di lavoro che da circa una settimana non ha più sue notizie. L’uomo, che lavorava da un paio di mesi presso il ristorante non ha lasciato alcuna traccia e sembra non rispondere ai messaggi, per questo ne è stata denunciata la scomparsa.

