Alassio, affidato l’incarico per il ripascimento strutturale

Alassio. Come previsto, entro la fine del mese di settembre, è stato affidato l’incarico per il ripascimento strutturale della spiaggia alassina. Il contratto è stato firmato ieri mattina.

Si è aggiudicata la gara l’impresa A.Z. S.R.L. unipersonale, con sede in Albenga, che, in accordo con l’amministrazione comunale, eseguirà l’intervento la primavera prossima per ricostruire la difesa a mare dopo l’inverno. Nel frattempo si giungerà anche a conclusione della progettazione dell’opera di difesa a mare, e il conseguente affidamento dei lavori, fondamentale perché non solo non sia vanificato il primo intervento, ma perchè Alassio smetta di tremare ad ogni mareggiata e torni ad avere la sua splendida spiaggia”​.

