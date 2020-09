Albenga: annullati Premio Fionda, CorriAMO la Fionda e Ottobre De André 2020

Albenga. Dalla cantina-museo di vico del Collegio, cuore pulsante del gruppo dei Fieui di caruggi, arriva con un video-comunicato la notizia che il Premio Fionda ad Antonio Albanese, la manifestazione ludico-sportiva CorriAMO la Fionda e Ottobre De André sono rinviati al 2021, Covid permettendo.

“Decisione dolorosa, ma inevitabile – sottolineano i Fieui – in quanto questi eventi, seguitissimi, hanno bisogno della gente, di entusiasmo, di calore umano. Non avrebbero avuto senso in un teatro forzatamente semivuoto”.

